Tennis, oggi i quarti di finale del singolare al torneo ITF del Park

Genova. Entra nel vivo la settimana di grande tennis genovese con il torneo ITF da 15.000 dollari di montepremi, abbinato al Trofeo Clindent e organizzato dalla Park Tennis Training in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e il Park Tennis Club.

Nel singolare maschile è il momento dei quarti di finale. Sono opposti oggi, a partire dalle 13,30, prima Johan Nikles e Dragos Nicolae Madaras, e poi Luca Nardi e Remy Bertola. A partire dalle 18, i match tra Johan Sebastien Tatlot e Giovanni Fonio, tra Edoardo Eremin e Davide Galoppini.

Nel doppio, Galarza e Paz accedono in semifinale dopo il periodico 6-4 rifilato a Nikles-Virgili ed incontrano Monzon-Otegui, reduci dal 6-0 6-2 a Piraino-Tabacco. L’altro match porrà di fronte Bertola-Ricca (6-2 7-6 a Baltensperger-Von der Schulemburg) e Sorrentino-Weis (6-3 6-4 a Basso-Ceppellini).

Massima soddisfazione per la Park Tennis Training con la presenza di due giocatori nei quarti di finale di singolo e per il Park Tennis Club con un giocatore in semifinale nel doppio. Giovanni Fonio ha battuto nel derby tutto italiano Federico Iannaccone e Davide Galoppini ha superato dopo circa tre ore di battaglia il brasiliano Alves. Da sottolineare la semifinale nel doppio con Luigi Sorrentino, tesserato Park Tennis Club e nel vivaio della Serie A1, che in coppia con l’altro italiano Weis ha eliminato la quotata coppia composta da Basso e Ceppellini.

Quella di domani, sabato 19 giugno, è la giornata delle due semifinali singolari e della finale del doppio. Le due semifinali si giocheranno nel pomeriggio e la finale del doppio in serata. La definizione degli orari, però, sarà successiva alla valutazione di eventuali impegni sia in singolare che in doppio. Grande chiusura domenica (ore 10) con la finale del singolare e la premiazione a seguire (ore 12).