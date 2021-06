Teatro Carlo Felice, nuovo concorso per la selezione di voci bianche: ecco come partecipare

Genova. Imparare a cantare, partecipare alle produzioni operistiche e sinfoniche del teatro Carlo Felice, scoprire la magia del teatro d’opera e dei mestieri della musica sin da bambini, acquisire una solida formazione musicale che poggi non soltanto sulla teoria, ma anche sulla pratica della musica, per comprendere il linguaggio della grande tradizione musicale e goderne lungo il corso di un’intera vita. È questa la mission della scuola di canto della Fondazione Teatro Carlo Felice che bandisce il suo concorso per la selezione tramite audizione di ragazze e ragazzi ancora in voce bianca (approssimativamente, per i maschi, tra gli 8 e i 13 anni e per le femmine, tra gli 8 e i 18 anni).

Entro il 31 agosto 2021 le domande dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo mail: corovocibianche@carlofelice.it. Il bando e la relativa domanda potranno essere consultati e scaricati dal sito www.carlofelice.it

Le audizioni saranno condotte dal maestro Gino Tanasini, responsabile della formazione e dell’istruzione del coro, e si svolgeranno la terza settimana di settembre.

La valutazione delle qualità vocali e musicali degli aspiranti cantori sarà incentrata sull’esecuzione cantata individuale di un brano d’obbligo (La magia del coro) la cui partitura è allegata al presente bando in formato Pdf (di questo due brani è anche disponibile on line sul sito del teatro Carlo Felice una registrazione audio in formato mp3).

Tutti gli aspiranti cantori saranno ammessi a seguire una lezione collettiva di 2 ore circa, nel corso della quale Tanasini lavorerà con i nuovi aspiranti cantori ed eventualmente opererà una prima selezione. Successivamente seguirà l’ascolto individuale dei candidati, secondo un calendario stabilito dall’organizzazione, durante il quale il maestro Tanasini effettuerà prove attitudinali per approfondire le qualità musicali e vocali dei candidati.

L’attività di detto coro si configurerà con la fisionomia di Scuola di canto corale gratuita organizzata dalla Fondazione Teatro Carlo Felice, la cui frequenza è vincolata all’assunzione esplicita da parte dei partecipanti ad un impegno di tipo formativo (partecipazione alle lezioni-prova) ed esecutivo (gratuita partecipazione alle esibizioni previste dal progetto).

Sede del coro sarà il Teatro Carlo Felice che metterà a disposizione uno spazio e strutture idonee allo svolgimento delle prove che si terranno con la cadenza di tre prove ogni due settimane (ovvero ogni lunedì non festivo, e il mercoledì ogni quindici giorni) con durata di due ore, dalle 17 alle 19.

All’atto della selezione dovrà essere fornita l’autorizzazione dei genitori valida per tutte le prove e per i concerti previsti dal progetto.

Si sottolinea che sono ricercate particolarmente voci di cantori maschi. I candidati dovranno presentarsi secondo il calendario definito dall’organizzazione fornito prima delle prove.

Al termine di queste fasi saranno comunicati i nominativi dei nuovi cantori che potranno partecipare all’attività del coro e la data di inizio delle lezioni per la stagione artistica 2021/2022.