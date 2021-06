Suona l’allarme in una gioielleria del centro: volanti sul posto e portici chiusi

Genova. Sono arrivate in forze e a sirene spiegate le volanti della polizia dopo che il dispositivo di allarme della gioielleria Natoli di via XX Settembre ha segnalato alla centrale operativa della Questura una possibile intrusione.

E’ successo intorno alle 10.30. Gli agenti delle volanti hanno cinturato la zona sotto i portici per procedere ai controlli.

La gioielleria era chiusa. Fortunatamente dai controlli è risultato un falso allarme, come conferma la titolare del negozio Ilaria Natoli, arrivata sul posto per verificare la situazione. A far suonare l’allarme, si apprende, potrebbe essere stato un colpo sulla saracinesca oppure un calo di tensione.