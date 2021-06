Protesta lavoratori ex Ilva: alternanza tra cortei e blocchi di via Cornigliano e strada Guido Rossa

Genova. Dopo un breve corteo in via Cornigliano partito attorno alle 9:45 e un nuovo blocco in strada Guido Rossa lato Levante, i lavoratori ex Ilva sono tornati all’altezza di piazza Savio, da dove tutto era partito stamattina, per bloccare di nuovo la viabilità sia in via Cornigliano, sia in strada Guido Rossa. Successivamente si sono diretti all’altezza di via San Giovanni d’Acri per stazionare in via Cornigliano prima di muoversi nuovamente verso la Guido Rossa e così via.



Il modo più agevole per muoversi da e verso il centro è, al momento, l’autostrada A10 (o passare per Borzoli).

Come annunciato ieri, i lavoratori dell’ex Ilva sono scesi nuovamente in corteo dopo l’assemblea di questa mattina attorno alle 8:30.

Le prime ripercussioni sul traffico si sono avute nelle immediate vicinanze, anche se la situazione non è entrata in crisi totale.

Oggi, tra l’altro, via della Superba è chiusa per lavori (riaprirà domattina alle 7).

Un gruppo di operai, secondo quanto riferisce la polizia locale, si è diretto anche verso l’aeroporto per bloccare l’accesso alla rotonda di via Pionieri e Aviatori d’Italia, dove è presente l’accesso per il ricevimento merci dell’acciaieria.