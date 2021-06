Stelle nello Sport, ultima asta con i campioni del calcio, Sibello, Tortu, Brignone e l’ItalRugby

Ultima sessione per l’asta benefica di Stelle nello Sport, organizzata per il sedicesimo anno consecutivo a beneficio dell’associazione Gigi Ghirotti onlus sulla piattaforma CharityStars con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova, sotto l’egida di Coni, Cip e Ussi.

Dieci cimeli davvero super. Una chiusura davvero con il botto, con possibilità per tutti gli amanti dello sport di aggiudicarsi maglie e oggetti davvero imperdibili, molti dei quali arrivati a Stelle nello Sport grazie alla speciale collaborazione dell’amico Christian Puggioni.

Attenzione alla maglia rosa fourth della Juventus FC, versione gara di Serie A TIM 2020/21, dell’attaccante argentino Paulo Dybala. Settantadue reti in campionato nelle sue 181 presenze in bianconero, la centesima in tutte le competizioni segnata in casa del Sassuolo mercoledì 12 maggio scorso. C’è la casacca di Nicolò Barella, il faro del centrocampo dell’Inter scudettata e della Nazionale grande protagonista nella fase a gironi dell’Europeo itinerante. Per i nerazzurri è doppietta grazie anche alla partecipazione di Andrea Ranocchia, difensore ex rossoblucerchiato. Scende in campo per la Gigi Ghirotti onlus anche Giorgio Chiellini, difensore nove volte consecutive campione d’Italia con la Juventus e azzurro della Nazionale dal 2004 (bronzo alle Olimpiadi di Atene) agli Europei di queste settimane. Sempre in difesa, ecco schierato anche Alessio Romagnoli, colonna milanista dalla stagione 2015/2016 dopo le precedenti esperienze con Roma e Sampdoria. L’ampio capitolo dedicato alla Serie A si completa con Mattia Zaccagni, una delle rivelazioni dell’ultimo campionato grazie ai gol e agli assist messi a segno con il Verona.

Filippo Tortu è reduce dal terzo posto al Golden Gala di Firenze e prepara l’assalto alle Olimpiadi di Tokyo dove nei 100 metri vivrà anche la stimolante rivalità con Marcell Jacobs. L’impresa di Luna Rossa e le notti stellari della Prada Cup e della Coppa America 2021 rivivono nell’asta di Stelle nello Sport attraverso lo speciale cappellino autografato di Pietro Sibello. Un’asta davvero speciale dove a brillare sono anche il casco autografato di Federica Brignone, atleta di punta della Nazionale di sci alpino (argento alle Olimpiadi di Pyeongchang e vincitrice Coppa del Mondo 2020) e la maglia azzurra dell’Italrugby.

