Stasera riapre a doppio senso il ponte di Sori, lavori terminati in anticipo

Sori. Riapre entro questa sera a doppio senso di marcia il viadotto dell’Aurelia a Sori, nel levante genovese, a conclusione dei lavori effettuati da Anas.

“È una buona notizia – afferma l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Giampedrone – perché l’intervento è terminato con una decina di giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma”.

“Questo tratto dell’Aurelia è fondamentale anche come alternativa alla viabilità autostradale: nelle scorse settimane i cantieri tra i caselli di Nervi e Recco avevano determinato lunghe code e quindi molti automobilisti si erano riversati sull’Aurelia, con altri rallentamenti dovuti proprio a questo cantiere. La conclusione dei lavori consente almeno di poter utilizzare l’Aurelia come viabilità alternativa in caso di code o rallentamenti in autostrada”, conclude Giampedrone.