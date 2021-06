Spezia: Vincenzo Italiano firma con la Fiorentina, Philip Platek: “Situazione irrispettosa, crediamo negli accordi firmati”

La Spezia. La Fiorentina annuncia Vincenzo Italiano come nuovo allenatore gigliato: si conclude così la telenovela, che ha visto al centro della ribalta, il tecnico siciliano.

Philip Platek, a nome della proprietà americana ha commentato: “Situazione irrispettosa, crediamo negli accordi firmati, ma evidentemente per qualcuno la maglia delle aquile non era una priorità. Non possiamo permettere a nessuno di mancare di rispetto alla storia ed alla tradizione sportiva dei tifosi e della città, quindi abbiamo atteso fino a trovare il giusto accordo per concludere la vicenda”.