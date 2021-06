Sogegross apre un nuovo cash & carry ad Albisola: domani l’inaugurazione di GrosMarket

Albisola. Apre domani, mercoledì 23 giugno, ad Albisola Superiore il 23° cash and carry dell’insegna GrosMarket, che fa capo al Gruppo Sogegross, tra i primi dieci gruppi in Italia nel settore della grande distribuzione organizzata. Il punto vendita impiegherà 29 persone, assunte ad Albisola e nei comuni limitrofi della provincia di Savona.

“Siamo particolarmente felici di questa nuova apertura perché si concretizza dopo un anno molto difficile, sia per noi che ovviamente in primis per tutto il settore della ristorazione e del fuori casa, quindi per tutta la clientela professionale a cui si rivolgono i nostri servizi – spiega Flavio Zago, direttore del canale ingrosso del Gruppo Sogegross –. Con questa nuova apertura vogliamo dare un segnale positivo e incoraggiante: è tempo di pensare alla ripartenza, a nuovi progetti che diano rinnovata linfa dopo un periodo tanto duro”.

Il nuovo cash and carry si sviluppa su una superficie di circa 3mila mq ed è collocato all’interno del tessuto cittadino di Albisola Superiore, nell’area dell’ex stabilimento industriale Fac Fabbrica Albisolese Ceramiche chiuso nel 2012. I lavori di costruzione sono iniziati a febbraio 2021 e il progetto di insediamento è avvenuto in tempi velocissimi, con grande impegno da parte di Sogegross e delle imprese che hanno lavorato nel cantiere. L’intervento ha previsto la demolizione delle strutture pre-esistenti ormai fatiscenti, la costruzione di un nuovo fabbricato e il miglioramento della viabilità con il collegamento di via dei Levantino e via dei Gervasio.

Il nuovo punto vendita offrirà un ambiente moderno e funzionale, compatto negli spazi, ricco nella proposta commerciale rivolta principalmente alla clientela professionale del settore Ho.re.ca. “Con questa nuova apertura presentiamo un format di negozio innovativo per la combinazione tra dimensioni contenute e ricchezza della proposta commerciale, che riteniamo essere una novità sul territorio e in linea con le esigenze dei professionisti locali – prosegue Zago –. Abbiamo inoltre valorizzato un’area dismessa da anni, riqualificandola anche in termini di presidio del quartiere, bonifica degli spazi e nuova viabilità. Il nostro obiettivo è quello di servire tutta l’area del savonese e del litorale fino a Genova, rispondendo a tutte le necessità sia delle località a vocazione turistica e stagionale sia dell’entroterra così come delle aree con popolazione residente. La posizione del nuovo negozio è comoda e facile da raggiungere sia per la clientela professionale della riviera che della città di Savona, sia per chi proviene dall’autostrada che dall’Aurelia.”

Quello di Albisola sarà il primo negozio ad aprire le porte con il nuovo logo, quindi con il cambio di nome da Sogegross a GrosMarket, che identificherà tutti i negozi di ingrosso alimentare (mentre Sogegross rimarrà a definire la holding a livello di Gruppo con sede a Genova Bolzaneto).

“Malgrado il periodo difficile, il nostro piano di investimenti e di sviluppo è confermato. Entro la fine dell’anno realizzeremo importanti ristrutturazioni e altre aperture. Stiamo lavorando a tanti progetti che vedranno la luce nei prossimi mesi, soprattutto in ambito digital e Food Service. Il primo di questi è la piattaforma digitale che consentirà ai clienti di gestire ordini, fatture, visionare il proprio storico acquisti, controllare i pagamenti e il proprio saldo, e avere una vetrina completa sull’assortimento dei negozi. Uno strumento molto utile al servizio dei nostri clienti professionisti” conclude Flavio Zago.

GrosMarket Albisola offre una proposta commerciale di alto livello, grazie a un assortimento ampio e diversificato con oltre 8.000 referenze. Nel punto vendita sono presenti reparti specializzati: il reparto pescheria, che riceve giornalmente la merce garantendone qualità e freschezza; il reparto macelleria, con il sistema del self-service assistito e la disponibilità di pregiati tagli con frollatura dry aged personalizzata; l’ortofrutta, che garantisce un’ottimale catena del freddo e vendita anche a minicolli.

Ai reparti dedicati al fresco si aggiunge anche l’area dei salumi e formaggi, con una ricca selezione di prodotti del territorio; il reparto grocery, con alimentari, beverage, drogheria e prodotti per la detergenza professionale, accessori monouso e per il take away. A disposizione della clientela anche una rifinitissima cantina vini a temperatura controllata, con le migliori etichette che consentono la selezione di una carta vini su misura, anche con vendita a bottiglia singola.

Il nuovo cash and carry, accessibile, oltre ai professionisti del Food&beverage, anche ai titolari di partita Iva, si trova ad Albisola Superiore in via dei Levantino, angolo via dei Gervasio, e avrà un orario esteso proprio per andare incontro alle esigenze della clientela professionale: dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 21.00 e la domenica dalle 7.00 alle 13.00. Presente un ampio parcheggio riservato alla clientela.