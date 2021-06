Sicurezza sui mezzi pubblici, Berrino: “Daspo da treni e bus è l’unico deterrente”

Genova.”Penso che l’unico deterrente efficace sia il Daspo: una misura rigida da applicare a chi delinque commettendo violenze o aggressioni a danno di passeggeri e personale di bus e treni”.

La proposta è dell’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino alla luce degli ultimi episodi di cronaca verificatisi in Liguria a bordo degli autobus a seguito dei quali a farne le spese sono stati sempre i passeggeri oppure gli autisti e i controllori.

“Dal momento che è impossibile avere personale di sicurezza a bordo di tutti i treni o gli autobus in circolazione ritengo che questa sia l’unica misura di prevenzione possibile: divieto di salita a bordo dei mezzi pubblici per coloro che hanno ricevuto il Daspo. In caso di violazione pene severe”, conclude Berrino.