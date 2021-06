Sicurezza del personale Amt, Pirondini (M5s): “Alla giunta è sfuggita di mano la situazione”

Genova. “Il personale Amt è continuamente sotto scacco: aggressioni verbali, minacce, molestie sono purtroppo all’ordine del giorno. Che ne è stato del programma sbandierato nel 2017 da Bucci, quando promise di garantire una maggiore sicurezza per cittadini e lavoratori? Francamente, leggendo le cronache recenti, non possiamo che dire che quei punti programmatici sembrano svaniti nel nulla”.

Lo dichiara il capogruppo comunale del M5S Genova Luca Pirondini illustrando l’interrogazione a risposta immediata circa le recenti minacce e molestie ai danni di una giovane autista Amt “che si vanno ad aggiungere – aggiunge il consigliere – alle numerose aggressioni riportate anche dalla stampa locale”

“Abbiamo dunque chiesto quali contromisure la civica amministrazione intende adottare per tutelare l’incolumità pubblica del personale Amt considerato che, con la riapertura dei locali nelle ore serali, i bus sono frequentati da soggetti molesti e ubriachi come già documentato dai file audio registrati dagli stessi autisti”.

“La riposta dell’assessore non ci ha soddisfatto: a un anno dalla fine del mandato, non si può affermare che “forse” nei prossimi mesi le cose miglioreranno. La sicurezza ci era stata promessa quattro anni fa, ma le soluzioni concrete non si sono mai viste. Non serve spostare il problema da una parte all’altra della città. La verità è che a questa maggioranza la sicurezza è sfuggita di mano”, conclude Pirondini