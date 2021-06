Sestri levante, saldatore colpito da una scarica elettrica alla Arinox: ricoverato in codice rosso

Genova. Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi alla Arinox di Sestri levante.

Un saldatore è stato colpito – secondo le prime informazioni, da una scarica elettrica proveniente dalla macchina che stava utilizzando

L’uomo, che è sempre rimasto cosciente, è stato soccorso con l’automedica del 118 e ricoverato in codice rosso all’ospedale di Lavagna per accertamenti.

Sul posto sono arrivati gli ispettori della Asl4 per le verifiche sulla dinamica dell’incidente. Secondo quanto appreso il macchinario non avrebbe mai dato alcun problema ma era stato recentemente spostato. Indagini in corso