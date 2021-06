Sestri Levante-Lavagna, al via lavori di asfaltatura per oltre 18mila metri quadrati di strada

Sestri Levante. Dal 21 giugno partiranno i lavori di asfaltatura di ampi tratti della viabilità che collega i caselli autostradali di Sestri Levante e Lavagna per oltre 18mila mq di strada.

Decisione presa dai sindaci di Sestri Levante e Lavagna in accordo con Aspi, dopo le criticità emerse a seguito del transito dei tir nelle giornate tra l’11 e il 13 maggio.

I lavori riguarderanno anche un lungo tratto di viale Mazzini, via Baden Powell, un tratto di via della Pace nel mondo a Sestri Levante.

L’impresa esecutrice si è resa disponibile a realizzare l’intervento in tempi rapidi, per garantire il ripristino di tratti stradali fondamentale per il territorio.