Sestri Levante: Diego Marrale è il nuovo responsabile del settore giovanile

Sestri Levante. L’Unione Sportiva Sestri Levante comunica che Diego Marrale, a partire dall’1 luglio, sarà il nuovo responsabile del settore giovanile corsaro in sostituzione di Domenico Bertorino.

Marrale vanta già altre esperienze nel mondo del calcio giovanile avendo ricoperto questo ruolo in altre società.

“A Diego i migliori auguri perché il suo nuovo incarico sia ricco di successi e soddisfazioni – dicono i dirigenti dell’Usd Sestri Levante 1919 -. La società ringrazia Domenico per questi setti anni trascorsi insieme. Bertorino, in questo arco di tempo, è riuscito, grazie alla sua passione e all’amore per questa maglia, a far rifiorire il nostro settore giovanile rendendolo Scuola Calcio Elite e dandogli un’ideale tecnico-tattico con il metodo ‘Meneguito’. Egli è stato in grado, grazie alle sue qualità tecniche e umane, a coinvolgere un gruppo fantastico di formatori e volontari in grado di far accendere nei ragazzi e nei genitori tanto amore per il Sestri Levante, per l’Unione”.

“I risultati sono sotto gli occhi di tutti, infatti si è passati dai 56 ragazzi di sette anni fa ai 237 di oggi, con un settore giovanile femminile. Grazie di tutto Berto e in bocca al lupo per le tue prossime avventure professionali” concludono.