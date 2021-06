Sestri levante, 21enne scende dal treno con oltre 1 kg di marijuana: arrestato

Sestri levante. All’alba di stamani i carabinieri di Sestri levanti hanno arrestato un 21enne italiano, originario di Desio, trovato in possesso di un consistente quantitativo di droga.

Il ragazzo, è stato controllato poco dopo la mezzanotte mentre scendeva da un treno proveniente da Genova Brignole.

Insospettiti dal nervosismo del giovane alla richiesta dei documenti i militari hanno deciso di controllarlo ed è stato così all’apertura dello zaino che portava in spalla sono stati trovati involucri di cellophane contenenti marjuana; il giovane, identificato per S.B., portato nella caserma di Sestri Levante è stato accuratamente perquisito e trovato in possesso di oltre un chilogrammo di marjuana, suddivisa in 15 confezioni, di alcuni grammi di hashish, di un bilancino elettronico di precisione e di svariati sacchetti in cellophane ritenuti materiale necessario per il frazionamento e il confezionamento della droga.