Sestri all’inglese sul Saluzzo. La Lavagnese pareggia con la Folgore Caratese

Sarà una lotta dura fino alla fine per il Sestri Levante che non molla la corsa per un posto ai playoff di Serie D, Girone A, nonostante a due giornate dalla fine occorra anche guardare sugli altri campi cosa succederà, soprattutto in Lombardia dove si giocherà Legnano – Sanremese nel prossimo turno.

Al “Sivori” arriva un Saluzzo ormai salvo, ma che proprio per questo può approcciare al match senza pensieri. La giornata resterà comunque nella memoria dei presenti allo stadio, visto che viene premiato Pane per le 200 presenze con la casacca dei Corsari, mentre poco prima del calcio d’inizio tutto lo stadio si stringe idealmente intorno alla famiglia di Camilla Canepa, la 19enne scomparsa pochi giorni prima dopo avere ricevuto il vaccino anti Covid.

Saluzzo che inizia controllando il gioco, ma le occasioni arrivano solo su tiro da fermo, sia da un lato che dall’altro. La prima, vera conclusione avviene al 23° quando Serino calcia su Salvalaggio in uscita. La gara si gioca molto in mezzo al campo con gli ospiti che si difendono bene, mentre il Sestri non trova il solito gioco e rischia anche alla mezzora quando il portiere rossoblù esce dall’area per respingere un pallone di testa. Ci vuole un episodio per cambiare le sorti della partita, così al 41° un cross dalla fascia viene deviato da Supertino nella propria porta, mandando fuori giri il portiere.

Nella ripresa il Saluzzo prova subito a rimettere in pari il match, con un gran tiro di Tosi che per poco non si infila all’incrocio. Poco dopo, al 50° un errore di De Marino consente a Marquez di insaccare da due passi il gol della tranquillità. Da qui è gestione attenta dei sestrini che rischiano solo su un corner sul quale Bedino di testa interviene puntuale, senza mirare nel modo corretto. Finisce 2-0 e i levantini possono ancora crederci.

Torna a casa con punti anche la Lavagnese che ne strappa uno alla Folgore Caratese, squadra che all’andata strapazzò i bianconeri con una sonora manita. A Carate Brianza, però la squadra ligure arriva con la serenità della salvezza e la voglia di chiudere al meglio una stagione comunque buona, sebbene senza grossi squilli. Meglio nel primo tempo la compagine rivierasca che dopo venti minuti di difesa su controllo palla avversario, si fa vedere con una bella azione personale di Basso che in corsa dai venti metri chiama Pizzella alla respinta in corner. Al 36° un lampo di Rovido cambia la gara. Palla in mezzo all’area sul quale tutta la difesa lombarda si addormenta, reclamando per la dubbia posizione del giocatore bianconero, e Rovido può intervenire insaccando da rapace.

Nel secondo tempo i brianzoli spingono in cerca del pari. Finessi al 47° prova con un tiro da calcio a cinque, di punta, ma Boschini è reattivo. Al 49°, però nulla può il portiere sul colpo di testa folgorante (è il caso di dirlo) di Ciko che anticipa tutti per l’1-1. Da qui lo schema della gara vede la squadra di casa controllare le manovre, mentre la Lavagnese si affida alle veloci ripartenze. Non succede, però praticamente nulla, se non all’86° quando Boschini risponde alla grande su un tocco di un attaccante locale da due passi. Un punto che fa salire a cifra tonda (50) i punti in classifica della Lavagnese.