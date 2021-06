Sestrese, colpo di mercato per il centrocampo: Jacopo Ghigliazza

Genova. La Sestrese ha annunciato di aver trovato l’accordo per la stagione 2021/2022 con il centrocampista Jacopo Ghigliazza.

Il tesseramento verrà formalizzato giovedì 1 luglio all’apertura delle liste. Ghigliazza torna alla Sestrese dopo la stagione e mezzo in Eccellenza tra l’agosto 2012 e il dicembre 2013 (35 presenze totali in verdestellato).

Leva 1991, compirà 30 anni il prossimo 26 agosto, nella sua carriera ha disputato 98 partite in Serie D (Savona, Borgorosso Arenzano, Lavagnese, Aquanera, Asti, Sestri Levante, Vado), 114 in Eccellenza (Sestrese, Valenzana, Casale, Vado, Finale, Varazze), 41 in Promozione (Albissola e Varazze con due promozioni ottenute su due stagioni disputate).

“Ghigliazza rappresenta per qualità, carisma e valore tecnico un rinforzo di valore assoluto per la nostra giovane e già importante rosa, un elemento in grado di integrarsi perfettamente con gli ottimi giocatori già in rosa – dichiara la dirigenza sestrese -. A Jacopo un sincero ‘in bocca al lupo’ da parte di tutto l’ambiente verdestellato. L’arrivo di Ghigliazza, che si aggiunge alla conferma dei giocatori già annunciati nei giorni scorsi, di fatto chiude il mercato della Sestrese per i non fuoriquota”.

Nei prossimi giorni vi saranno poi novità sul lato dei fuoriquota. La rosa si radunerà giovedì 1 luglio per firme, pesi e misurazioni a cura dello staff tecnico e medico, dandosi poi appuntamento al 2 agosto per l’inizio della preparazione.