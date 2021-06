Serteco: le Under 19 sono campionesse regionali

Arenzano. Altra grandissima soddisfazione in casa Serteco Volley School Genova: le giovani dell’Under 19, dopo aver conquistato il titolo provinciale qualche settimana fa, si laureano anche campionesse regionali al PalaCorradi di Arenzano.

Le gare disputate sono state due, ma è stata quella mattutina la vera finale che le genovesi hanno disputato contro la forte compagine dell’Albenga Volley.

A parte il primo set nettamente ad appannaggio della Serteco gli altri parziali sono stati tutti delle vere e proprie battaglie. Nel quinto set capitan Tonello suona la carica e trascina alla vittoria le sue compagne dopo due ore e mezza di partita.

La seconda gara, contro la Pallavolo Futura Ceparana, è stata una formalità con le coccinelle vincenti per 3-0.

“Stagione lunga e faticosa, le ragazze non mollano un colpo da fine agosto – commenta il direttore tecnico Mario Barigione -. È stata una giornata intensa e faticosa sia mentalmente che fisicamente”.

“Dopo l’ottimo risultato della B2 con il progetto giovani, la ciliegina sulla torta è stata la vittoria del titolo regionale – commenta il presidente Giorgio Parodi -. Il lavoro del coach e dello staff tecnico sta dando i suoi frutti. È stato un anno da incorniciare per il gruppo Olympia-Serteco con promozione in A2, approdo alle semifinali dei playoff in B2, titolo provinciale in Under 15, e le Under 19 non soltanto campionesse territoriali, ma anche regionali”.

Per le arancionere ci sono le finali interregionali con le migliori della Val d’Aosta e Piemonte, sabato 10 e domenica 11 luglio.