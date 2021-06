Serteco fa doppietta al Paladiamante: le coccinelle sono campionesse territoriali U15 e U19

Genova. Dopo quasi un anno e mezzo di palazzetti a porte chiuse, finalmente gli spalti si sono tornati a riempire proprio in concomitanza con le finali provinciali di Under 15 e Under 19. Davanti a una splendida cornice di pubblico la Serteco Volley School Genova si aggiudica entrambe le finali territoriali di Under 15 e Under 19 contro la Normac Vgp Volley Plan.

La gara di Under 15 è stata un’autentica maratona di oltre due ore con le giovanissime coccinelle avanti nel punteggio per due volte, ma sempre riagguantate dalle avversarie che allungano la sfida al quinto set. Al tie-break la Normac Vgp si ritrova con ben 5 punti di vantaggio, però con grandissimo carattere la Serteco ribalta e chiude 15-13 aggiudicandosi con merito il trofeo.

Nella gara successiva del Paladiamante, quella di Under 19, le due squadre arrivano a questo appuntamento avendo vinto tutte le gare senza perdere alcun set. Le coccinelle dei coach Barigione, Valente e Barabino si aggiudicano i due iniziali set. Nel corso della partita gran parte della rosa viene inserita in campo e la Normac Vgp, complice qualche errore gratuito della Serteco, conquista il terzo parziale. Nel quarto Tonello e compagne tornano a schiacciare sull’acceleratore, si aggiudicano il set e portano a casa la coppa.

“Giornata davvero molto intensa – sono le prime parole di Mario Barigione -. Direi che il grosso merito di tutto questo è sicuramente quello delle atlete, senza un lavoro duro e costante in palestra questi risultati non sarebbero giunti. Subito dopo a ruota e lo di dico al di là di ogni piaggeria, va al nostro Presidente Parodi. Gli stessi allenatori calcano il palcoscenico da diversi anni, come gli stessi presidenti e le stesse società, ma l’unica cosa che è cambiata è l’avvento di Giorgio Parodi. Se in un’annata così riesci a portare due squadre ai play off in categoria nazionale, arrivi a giocare tre finali provinciali su tre, non credo sia una casualità e quindi un grazie di cuore al nostro presidente per l’impegno e la passione che ci mette.

Al settimo cielo per questa doppietta il presidente Giorgio Parodi: “Sono entusiasta per questi due successi, le ragazze sono scese in campo comunque concentrate e mantenere la testa per poi portare a casa le coppe. Il lavoro dei coach Mario Barigione e Matteo Zanoni, assieme a tutto lo staff tecnico, ha portato degli ottimi risultati. Siamo gasati a mille”.

Il prossimo appuntamento per la Serteco è domenica 6 giugno per l’altra finale territoriale di Under 17, sempre al Paladiamante e ancora una volta contro la Normac Vgp Volley Plan.