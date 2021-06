Serie D, playoff: programma e date

Il Dipartimento Interregionale ha stilato il programma e fissato del date dei Play Off che si svolgeranno con il consueto regolamento consultabile sul C.U. N. 140.

Per la sesta stagione consecutiva confermato il regolamento play off organizzato in due turni. Partecipano alla prima fase (semifinali di girone) le società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ognuno dei 9 gironi del campionato di serie D. Le quattro squadre interessate si affronteranno in gara unica e la squadra di casa sarà quella con il miglior piazzamento quindi 2^ contro 5^ e 3^ contro 4^.

La posizione migliore avrà valore, per il passaggio del turno, anche in caso di pareggio al termine del match e di equilibrio anche al termine dei tempi supplementari. In caso di parità di punti in classifica al termine della stagione regolare tra squadre occupanti le posizioni indicate, si terrà conto degli scontri diretti ed in caso di ulteriore parità, nell’ordine: della differenza reti nel confronto, della differenza reti generale, del numero di reti segnate in campionato, del miglior piazzamento in Coppa Disciplina ed in ultima istanza, il sorteggio.

Seconda fase (finali girone) – Le vincenti si incontreranno a loro volta, sempre in gara unica, con la squadra di casa individuata dalmiglior piazzamento ottenuto in campionato. Anche in questo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i tempi supplementari. Se il pareggio persiste supera il turno sempre la squadra con il miglior piazzamento ottenuto al termine della stagione.

PLAY OFF gironi B – C – G – H

16 giugno – 1° Fase (Semifinale di Girone)

20 giugno – 2° Fase (Finale di girone)

PLAY OFF girone E

20 giugno – 1° Fase (Semifinale di Girone)

23 giugno – 2° Fase (Finale di girone)

PLAY OFF gironi A – D – F – I

23 giugno – 1° Fase (Semifinale di Girone)

27 giugno – 2° Fase (Finale di girone)

EVENTUALI SPAREGGI

20/27 giugno

Per quanto interessa più da vicino il calcio ligure al momento due nostre compagini sono ancora alle prese con la speranza di una qualificazione nel girone A. Ad insidiare la quinta posizione occupata al momento dal Legnano a quota 57 si trovano infatti il Sestri Levante e la Sanremese appaiate ad una sola lunghezza ma con i matuziani che hanno una partita in meno in quanto devono recuperare il derby con l’Imperia. I lombardi sembrano inarrestabili (4 vittorie nelle ultime 5 gare) ma domenica 13 potrebbe essere proprio il Vado in piena corsa salvezza a tentare lo sgambetto a favore delle due corregionali.