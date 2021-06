Serie C: sorpasso Normac, ma Albisola e Lunezia pronte a replicare

Genova. Il campionato di pallavolo femminile di Serie C sta vedendo gli ultimi incontri. Con il turno dello scorso weekend, un girone ha chiuso la sua strada e rimane attiva solo la corsa per la promozione.

La Serteco ha quindi chiuso il girone in testa con 16 punti; sabato 29 ha ottenuto una bella vittoria per 3-1 contro la Grafiche Amadeo Sanremo, sorpassando proprio le sanremesi allenate da Sabrina Maragliano, che a lungo hanno puntato a questa prima posizione.

Terza piazza, più staccata, per la Paladonbosco, che ha vinto 3-0 contro il Podenzana volley. Tre set a uno per i padroni di casa, ancora, a Santa Margherita Ligure: la Tigullio di capitan Bargi si è imposta sulla Nlp Sanremo, ultima con tre punti.

Nel girone di chi si gioca la promozione, invece, primo posto per la Normac. Le genovesi di coach Delucchi hanno piegato con un netto tre a zero il Casarza Ligure di Fausto Valle. Capitan Carpinteri e compagne non hanno lasciato spazi alle rivali, incassando il bottino pieno. Due punti più indietro ci sono Albisola e Lunezia, che hanno però disputato una gara in meno della capolista. Le albisolesi hanno riposato proprio in questo weekend, mentre la Lunezia ha subito una dura sconfitta a Cogoleto: il team di casa, allenato da Paolo Repetto e capitanato da Alessia Fancello, ha avuto la meglio con un netto 3-0.

Tre set a zero anche per la Legendarte, che a Finale ha vinto contro la Admo; dopo un primo set combattuto, le ragazze allenate da Bruzzo hanno preso il largo. Tre set a uno, invece, ad Albenga, dove le padrone di casa, capitanate da Giulia Cassisi, si sono imposte sul Celle Varazze.

Sabato 5 e domenica 6 proseguirà solo il girone di promozione, che ha ancora in programma ben tre turni.