Serie C: c’è Facundo Lescano per l’attacco della Virtus Entella

Chiavari. La Virtus Entella comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Facundo Lescano, attaccante nato il 18 agosto 1996, che ha firmato un contratto pluriennale.

Cresciuto nel Salento Football, ha giocato nelle giovanili del Genoa e del Torino, con una parentesi nel Martina Franca. Tornato nella squadra granata, con tanto di debutto ed una presenza in Serie A, ha poi militato in Melfi, Monopoli, Igea, Parma, Siena, Sicula Leonzio, Telstar (in Olanda), Potenza, ancora Sicula Leonzio e Sambenedettese.

“A Facundo un caloroso benvenuto da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella” scrive la società chiavarese.