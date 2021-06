Serie C: Admo Volley, netta sconfitta a Finale Ligure

Lavagna. L’Admo Volley, nella serata di sabato 29 maggio, è uscita sconfitta da Finale Ligure per 3-0, battuta con i parziali di 25-23, 25-13, 25-19.

Gara giocata sotto tono dalle lavagnesi che, in trasferta, non riescono ad esprimere il proprio gioco. Il Volley Team Finale si affida ai suoi centrali che vanno a terra con regolarità; la battuta dell’Admo Volley non riesce a mettere in difficoltà la ricezione avversaria.

Dopo un primo set molto equilibrato, deciso solo nelle fasi finali dalla maggior determinazione delle padrone di casa, la partita è stata a senso unico.

“Da migliorare la qualità delle ricostruzioni per poter permettere all’attacco di essere più incisivo. In questa seconda fase, contro avversarie più quotate, sono venute a mancare le sicurezze che permettevano alla squadra di giocare con maggior serenità. La troppa tensione la paura di sbagliare sembrano quasi rallentare il ritmo del nostro gioco” è il commento dello staff tecnico lavagnese.

Prossimo impegno per l’Admo: la sfida casalinga di domenica 6 giugno alle ore 19 contro il Cogovolley.