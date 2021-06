Serie B2: cambio della guardia alla guida della Normac AVB

Genova. Dal 15 giugno Alessandro Delucchi è il nuovo allenatore della prima squadra della Normac AVB, che nella prossima stagione riprenderà il cammino nel campionato nazionale di Serie B2.

Delucchi aveva guidato, nel campionato regionale di Serie C 2020/2021, la squadra VGP Normac portandola al secondo posto finale. Una formazione composta da tredici ragazze di cui, tranne la più anziana, tutte under 19 e provenienti dai settori giovanili di VGP e Normac AVB.

“All’inizio siamo partiti con l’obiettivo di far crescere queste ragazze – afferma Delucchi -, poi, si sa, l’appetito vien mangiando. La sconfitta con il Lunezia, che poteva darci la B2, ci ha un po’ amareggiato, ma è andata comunque bene così. Mi ha fatto molto piacere ricevere la proposta Normac, che ritengo una società di riferimento in regione per tutto quello che ha fatto in questi anni in particolare nel settore giovanile”.

Nella prossima settimana coach e squadra si ritroveranno in palestra per far conoscenza e, quando la rosa sarà completata, verso la fine di agosto inizierà la preparazione in vista della partenza del campionato.