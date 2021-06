Serie B femminile: Basket Pegli cede a Cuneo e chiude quarta

Genova. Finisce con una sconfitta il campionato di Serie B del Basket Pegli, battuto nella difficile trasferta di Cuneo.

Le arancioblù resistono un quarto e mezzo prima di alzare bandiera bianca e lasciare referto rosa e terzo posto finale in classifica alla formazione locale. Le genovesi, incerottate e provate per il numero di partite giocate in pochi giorni, non segnano mai da fuori e in difesa non riescono a prendere le contromisure necessarie per contenere l’energia avversaria.

“Peccato per quest’ultima partita perché non rispecchia l’andamento di una stagione più che positiva che ci vede al quarto posto del girone piemontese al nostro secondo anno in Serie B (secondo di due anni parziali) con obiettivo iniziale la salvezza, a punteggio pieno e vincenti nel campionato Under 18 regionale e alla partecipazione alla Coppa Italia Under 20 – afferma Marco Costa -. Questi sono solo i risultati sportivi che non sarebbero potuti arrivare se non ci fosse stata una lenta ma continua crescita individuale e di squadra in una stagione più difficile che mai per l’emergenza sanitaria. Credo inoltre che per il gruppo sia stata un’annata veramente impegnativa come mai in passato, a dimostrazione dei tanti problemi fisici, ma anche parecchio formativa per il futuro”.

Ora concentrazione rivolta alla Coppa, che chiuderà formalmente la stagione. Appuntamento a Battipaglia dal 23 al 27 giugno.