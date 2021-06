Serie A2, playoff: il Rapallo manca l’accesso alla finale

Rapallo. “Non è andata come sperato. Noi ripartiamo da qui e dai progressi visti durante il campionato che ci hanno portate a giocare le semifinali. Grazie a tutti voi tifosi, che ci avete sostenute durante questo anno così difficile e particolare” con queste parole la dirigenza del Rapallo Pallanuoto commenta l’ultima partita della stagione 2020/2021.

Il NC Milano si è aggiudicato gara 3 delle semifinali col risultato di 15-9 ed approda alle finali playoff.

Il capitano Giulia Fiore commenta: “Ci dispiace molto per come abbiamo finito la stagione, anche se siamo soddisfatte dei progressi che abbiamo avuto fino ad oggi. Durante la partita abbiamo commesso degli errori che dovevamo assolutamente evitare ma come tutto il percorso anche quelli ci serviranno per migliorare in futuro!“.

Il tabellino di gara 3 delle semifinali playoff:

NC Milano – Rapallo Pallanuoto 15-9

(Parziali: 3-3, 3-2, 3-2, 6-2)

NC Milano: Giannoni, Apilongo 1, Trombetta, Di Lernia 1, Repetto A. 6, Repetto L. 3, Murer, Finocchi, Tosi, De Vincentiis 4, Vidale, Daverio, Friz. All. Binchi.

Rapallo Pallanuoto: Bacigalupo, Giavina D., Gitto 2, Costigliolo, Sessarego 2, Fiore, Kuzina 1, Cabona 2, Mascherpa, Antonucci A. 2, Cò, Antonucci M., Giavina V. All. Antonucci L.

Note. Uscite per limite falli: Tosi e Cò nel quarto tempo.