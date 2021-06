Scuola, concluso il progetto ‘Attraversamenti”: laboratori teatrali per 700 studenti del ponente

Genova. Oltre 700 tra bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni coinvolti in otto scuole dei Municipi ponente e medio ponente di Genova. Grande partecipazione alla seconda edizione del progetto formativo-teatrale “Attraversamenti – Teatro, comunità, educazione” realizzato in questo anno scolastico dal teatro Akropolis con il contributo dell’assessorato all’istruzione di Regione Liguria e il sostegno del municipio Medio Ponente.

Oggi si è tenuto il laboratorio conclusivo di questa edizione all’interno della scuola primaria di primo grado Tommaseo di Genova Sestri Ponente: “Continueremo a sostenere progetti come questo – ha dichiarato l’assessore all’istruzione Ilaria Cavo -. La scuola è tante cose, ma è anche questo: vedersi consegnare un biglietto di auguri di fine anno scolastico, come quello che ho ricevuto dai bambini, in cui sono racchiuse le frasi che descrivono la scuola”.

“Per loro è una casa – ha chiosato l’assessore – addirittura qualcuno parla di scuola come una favola. I bambini ci insegnano che la scuola è in presenza, è socialità e quindi noi dobbiamo impegnarci affinché lo sia sempre di più”