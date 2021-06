Scritta con minacce di morte al sindaco Marco Bucci, indaga la Digos

Genova. Alcune scritte contenenti minacce di morte all’indirizzo del sindaco Marco Bucci e di alcuni esponenti del centrodestra come Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sono comparse nelle scorse ore in via Maculano e in altre vie adiacenti nel quartiere genovese di Oregina.

Sull’episodio indaga la Digos. Nella zona non sarebbero presenti telecamere di videosorveglianza, ma gli investigatori avrebbero comunque raccolto elementi utili alle indagini. Le scritte sono state vergate con dello spray nero e con alcuni evidenti errori lessicali, e un inquietante invito all’uso di un’arma, la P38, pistola triste simbolo degli anni di piombo.

Oltre alle scritte contro i politici ci sono scritte generiche che invitano a ribellarsi contro il “loc daun” (scritto in questo modo) e con invito agli “italiani pecore” a ribellarsi al potere e a chiedere lavoro.

Non è la prima volta che sui muri cittadini compaiono insulti e messaggi minacciosi nei confronti del sindaco. In un’occasione ignoti avevano preso di mira anche il muro dell’edificio dove risiede, in Carignano e in seguito alle indagini era stato denunciato un ex dipendente comunale.

Solidarietà e preoccupazione espressa dal deputato della Lega Edoardo Rixi: “Le minacce di morte sono un attacco diretto alla democrazia – si legge in una nota – le scritte comparse in queste ore in alcune strade di Genova non devono essere sottovalutate, né derubricate a ragazzata. Sono le stesse strade in cui si trovano ancora frasi che esaltano le Brigate Rosse e la lotta armata, di vecchia e nuova manifattura”.

“Genova è la città in cui di recente sui social circolava la foto choc di Salvini imbavagliato come Aldo Moro nella ‘prigione del popolo’. Ci auguriamo una condanna anche dalle forze di sinistra, senza ambiguità e a voce alta, contro chi predica l’uso della P38 per eliminare i rappresentanti dello Stato”, conclude Rixi.