Scontro tra mezzi pesanti sulla A26, coda tra Ovada e Masone

Genova. Scontro tra mezzi pesanti questa mattina poco prima delle 8 sulla autostrada A26 in una galleria tra Masone e il bivio con la diramazione per la A7.

Sul posto polizia stradale e soccorsi. L’autista del tir era illeso mentre quello dell’autocarro ha necessitato di cure mediche ma non è in gravi condizioni. L’impatto è avvenuto in un tratto di autostrada a doppio senso di marcia a causa di lavori.

L’incidente ha provocato due chilometri di coda tra Masone e la diramazione per la A7 in entrambe le direzioni.

Sempre sulla A26, altri due chilometri tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia in direzione sud per lavori e ancora coda di due chilometri tra Ovada e Masone per lavori.