Scherma, Italiani Assoluti: Brenda Briasco migliore tra le liguri, è settima

Genova. Si è conclusa per la categoria Assoluti la stagione 2020/21, segnata dal lungo stop per la pandemia, con le prove finali individuali, che si sono disputate a Cassino, nel Lazio, e con i campionati a squadre di Serie A1, di scena invece a Napoli, in Campania.

Nei campionati italiani individuali il miglior risultato tra i liguri è stato ottenuto da Brenda Briasco (Cesare Pompilio) che ha chiuso al settimo posto la gara di spada femminile.

Da segnalare anche le ottime prestazioni di Sara De Alti (Cesare Pompilio) e di Letizia Ambrosetti (Genovascherma), rispettivamente sedicesima e trentunesima sempre nella spada femminile, e di Sofia Raggio (Club Scherma Rapallo), ventiseiesima nel fioretto femminile.

Nella Serie A1 di spada femminile ottimo nono posto per la squadra della Cesare Pompilio, composta da Francesca Bertoglio, Giordana Comparini, Anita Corradino e Alice Ferri.