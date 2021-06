Genova. Ha aperto venerdì scorso ed è già entrato nel corposo giro degli amanti del genere: è Royal Sushi, il nuovo ristorante dedicato alla cucina giapponese aperto negli spazi riqualificati di Scalinata Borghese, ai piedi del quartiere di Albaro.

Non un’apertura qualsiasi, però, visto la lunga scia di polemica, politica e non, che ha accompagnato i recenti cambi di destinazione ‘gastronomica’: gli spazi della scalinata, infatti, sono il frutto di una lunga operazione di restyling fortemente voluta dall’amministrazione civica, inaugurati con grande clamore mediatico all’insegna della tradizione e della genovesità. Un disegno che però si è scontrato con la realtà, e le contingenze, con un un cambio in corsa dopo la bandiera bianca alzata dalla precedente gestione.

Come aveva anticipato a Genova24, il gruppo Viziano, che ha curato i lavori di ristrutturazione degli spazi ricevendo in concessione la struttura per 40 anni, ha successivamente trovato in Royal Sushi un nuovo progetto gestionale, che proprio in questi giorni, dopo i lunghi mesi delle restrizioni legate alla pandemia è arrivato alla prova del nove, ovvero la prova dei consumatori.

“Abbiamo avuto un’ottima risposta – ci spiegano i responsabili di Royal Sushi – sono tante le persone che in vengono a mangiare da noi, a pranzo e a cena. Abbiamo già registrato serate da oltre 70 coperti“. Il menù segue lo schema del ‘all you can eat‘, “Ma non è come gli altri – sottolineano – offriamo qualità e servizio di alto livello, con prezzi più alti di molti altri sushi della città”. Prezzi che però non sembrano scoraggiare la clientela, numerosa anche durante il nostro rapido sopralluogo”.

Presto per dirlo, ma la scelta del sushi potrebbe quindi aver risolto il problema di uno spazio per troppo tempo rimasto abbandonato al degrado e tagliato fuori “dal giro”: “Stiamo allestendo gli spazi esterni sulla terrazza e la grande sala al piano interrato, potremo arrivare a 140 posti seguendo le normative oggi vigenti del Covid“. Ma non solo: “E’ il primo Royal Sushi della città, abbiamo un contratto di gestione da 6 anni più 6, ma se va bene potremmo anche trovare anche altri spazi in città“.

Insomma mercato e tendenza battono ‘genovesità’ e tradizione, che, ricordando le parole di un commerciante della zona “quando si parla di affari, sono scatole vuote: il sushi è un’industria che fa muovere un sacco di soldi, speriamo che ne ricadano anche un po’ qua”.