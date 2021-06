Santa Margherita Ligure, aperto il bando per cinque rilevatori statistici

Santa Margherita Ligure. Aperto a Santa Margherita Ligure il bando per cinque rilevatori statistici per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021.

Si tratta di una selezione per soli titoli, per individuare soggetti chiamati ad occuparsi delle operazioni censuarie, nel periodo compreso tra ottobre 2021 e gennaio 2022. Il loro compito sarà quello di raccogliere informazioni sulle unità di rilevazione, ovvero famiglie, edifici, abitazioni, numeri civici, attraverso un’attività sul campo che preveda in larga parte interviste dirette, svolte con l’ausilio di questionari predisposti secondo le finalità della rilevazione stessa.

Gli interessati hanno la possibilità di presentare la relativa domanda di partecipazione al bando entro le ore 12 di martedì 29 giugno 2021 o

direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Margherita Ligure al piano terra del municipio di piazza Mazzini 46 dal lunedì al

venerdì dalle 9 alle 12.30, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata all’indirizzo pec protocollo@pec.comunesml.it.

Per i requisiti di accesso al bando e per tutti i dettagli si rimanda all’informativa presente sul sito istituzionale www.comunesml.it.