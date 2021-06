Sanità e formazione manager, consegnati in Regione Liguria i diplomi Amas

Genova. “Stamane nella sala Auditorium di Regione Liguria, su delega del presidente e assessore alla Sanità, il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione regionale Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto ha consegnato i diplomi AMAS.

I diplomi dell’Accademia per il management sanitario sono andati ai professionisti che hanno concluso le attività formative per direttori di struttura complessa e per top manager di sanità.

“Gli elaborati prodotti, i cosiddetti ‘project work’ – commenta Brunetto – hanno fornito interessanti spunti di riflessione ai fini del miglioramento continuo della nostra salute e della sanità territoriale in Liguria”.