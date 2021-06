San Martino, dopo 11 mesi il reparto di malattie infettive del San Martino è Covid free

Genova. Il reparto di malattie infettive del policlinico San Martino è Covid free. Ad annunciarlo è il primario Matteo Bassetti.

“Ieri sera è stato dimesso l’ultimo paziente Covid – ha confermato l’infettivologo -. Il reparto di malattie infettive che ha visto il primo ingresso a febbraio 2020 si è scaricato di pazienti covid il 4 luglio, è entrato un nuovo paziente il 5 agosto e da 11 mesi era costantemente pieno”.

“In questi mesi – ha aggiunto ancora Bassetti – abbiamo avuto 900 ricoverati e 200 trattati con anticorpi monoclonali. Se aggiungiamo i pazienti della prima ondata in tutto sono stati 2.500 quelli seguiti da malattie infettive”.

“Grazie a tutto il team per lo straordinario lavoro svolto in questi mesi”, ha chiosato Bassetti in un post su Facebook.