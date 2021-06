Sampdoria Primavera, testa di serie nei play off

Genova. Exploit dei Tufano’s boys, che rifilano una “manita” al Torino e (complice il pareggio dell’Inter con l’Atalanta) si piazzano al primo posto della classifica, in vista dei play off, valevoli per aggiudicarsi il titolo di Campioni d’Italia Primavera.

Sampdoria, Inter ed Juventus, tutte e tre a 57 punti (la Juventus ha battuto il Cagliari), Roma a 55, Atalanta a 52 ed Empoli a 49 (i toscani hanno superato sul filo di lana la Spal, sconfiggendola oggi), ma i blucerchiati si aggiudicano la piazza migliore (accedendo direttamente alle semifinali, come l’Inter arrivata seconda), in virtù dei migliori risultati negli scontri diretti con le squadre a pari punteggio.

Clicca qui per consultare la classifica finale.

Le altre due semifinaliste usciranno dalle sfide fra Roma/Atalanta e Juventus/Empoli, ma diamo il giusto valore alla partita odierna, diretta dal signor Federico Longo di Paola ed affrontata con queste formazioni:

Sampdoria: Zovko, Aquino, Obert, Yepes Laut (dal 60° Francofonte), Angileri(dal 56° Paoletti), Giordano, Somma, Siatounis, Montevago, Trimboli, Di Stefano.

A disposizione: Saio, Migliardi, Marrale, Canovi, Pedicillo, Brentan, Malagrida, Yayi Mpie, Krawczyk, Gaggero.

Torino: Sava, Todisco (dal 46° Di Marco), Nagy, Spina, Kryeziu (dal 49° Larotonda), Celesia, Lovaglio, Savini (dal 46° Foschi), Cancello, Karamoko (dal 55° Vianni), La Marca (dal 65° Ciammaglichella).

A disposizone: Girelli, Portanova, Greco, Tesio, Continella, Fiorenza, Oviszach.

Questa la cronaca dei goal:

All’11° Siatounis, lanciato da Montevago si presenta solo davanti al portiere Sava e lo infila con un sinistro a giro.

Al 33° il bomber Montevago approfitta di una palla vagante in area, sugli sviluppi di un corner, per buttarla alle spalle del portiere avversario.

Al 38° azione spettacolare della Samp, finalizzata da capitan Trimboli, che entra in area ed insacca il 3-0.

Al 42°, cross dell’under 21 polacco Obert, per Di Stefano, che in tuffo d’angelo batte ancora il portiere granata.

Al 50° Montevago cala il pokerissimo ed ai ragazzi di Tufano non resta altro che amministrare il gioco fino al triplice fischio finale, certi del matematico secondo posto in classifica assicurato, senonché, a pochi minuti dalla fine, arriva la notizia che l’Inter (che stava vincendo 2-0) è stata raggiunta dall’Atalanta, per cui, per la classifica avulsa, alla Samp spetta il primo posto in classifica…

Grandi ragazzi, grande mister Tufano!