Sampdoria, nomi clamorosi per la panchina

Genova. Nomi clamorosi usciti sulla ruota di Genova e abbinati alla panchina della Sampdoria, in una telenovela degna di ‘Beautiful’…

Superfluo, per non dire inutile tornare ad elencare la sfilza di mister dati, dai media, come papabili in ottica blucerchiata.

Come anticipato dal nostro collega Michael Traman, nel corso del nostro format giornaliero “Parliamo Europeo”, in onda tutti i giorni alle ore 13, su Genova24, Ivg.it ed Offside (Fuori gioco dentro e fuori dal campo), è tornato in auge il nome di Marco Giampaolo, al punto che il tecnico, nato a Bellinzona, avrebbe sorpassato il favorito (fino ad ieri) Roberto D’Aversa. E a testimoniare il guazzabuglio di notizie ed il relativo clamore, Giampaolo viene dato anche come possibile candidato per la panchina della Fiorentina ed … udite, udite… Gennaro ‘Ringhio’ Gattuso addirittura accostato alla Sampdoria.

E siccome le bombe di mercato sono il pane del giornalisti che parlano di mercato, come non riportare, senza frapporre indugi, la più eclatante… quella che riferisce di un possibile ritorno in blucerchiato di Claudio Ranieri…

Parlando invece di giocatori, l’ultima voce riguarda Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo, che ha sperato fino all’ultimo di far parte del gruppo azzurro di Mancini e per il quale si parla di un derby fra Samp e proprio i viola, per strapparlo alla Bundesliga e portarlo in Italia.

Da segnalare, intanto, che il Cosenza ha esercitato il diritto di opzione su Wladimiro Falcone, per cui ci si attende ovviamente che la Samp replichi col diritto di contro riscatto.

Infine, tra le tante belle notizie arrivate recentemente grazie alla Primavera di Felice Tufano, eccone una di colore opposto: Nik Prelec non potrà essere in campo con i suoi compagni a cercare di vincere il titolo di campioni d’Italia, in quanto – a seguito dell’infortunio occorsogli nella sfida con la Roma – ha dovuto sottoporsi ad intervento chirurgico, per cui nello stesso periodo dovrà concentrarsi sulla riabilitazione, in modo che possa trovare compimento il nostro augurio di poter vedere nel ritiro estivo (insieme a Quagliarella e Gabbiadini) una coppia di giovani punte (Di Stefano/Prelec), che tanto ci ricordano quelle di fine anni ’60 (“Corvo” Francesconi e “Nordhalino” Cristin).