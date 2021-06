Sampdoria: niente Pirlo, D’Aversa in pole

Genova. Metà giugno in corso di scavallamento e ancora nessuna news certa, sulla conduzione tecnica della Sampdoria, leggi direttore sportivo, responsabile scouting ed allenatore.

Fermo restando che Riccardo Pecini sembra ormai prossimo ai saluti e che come suo sostituto circola il nome di Andrea Carnevale (attuale responsabile osservatori dell’Udinese), per quanto riguarda il d.s., le ultime voci assegnano a Carlo Osti buone possibilità di rinnovo del contratto in scadenza a fine mese… ma, stante la mancanza di conferme ufficiali, i tam tam di mercato continuano ad ipotizzare soluzioni alternative a Daniele Faggiano (che farebbe da apripista a Roberto D’Aversa), al punto che oggi un ascoltatore del nostro format “Parliamo Europeo” ha suggerito il nome del nostro ospite, Saša Bjelanović, ex centravanti croato di tante squadre italiane, che il ruolo di direttore sportivo lo ha già ricoperto all’Hajduk Spalato e l’ex goleador rossoblù non ha sottaciuto il suo desiderio di tornare a lavorare in Italia.

Una volta individuato il d.s., arriverà la scelta del mister, anche se i media continuano il ‘battage’, mettendo sul tappeto soluzioni diverse, che vanno dal precitato D’Aversa, agli usati sicuri di Beppe Iachini (gradito a gran parte della tifoseria, per la bella cavalcata che ha riportato il Doria in A) e Marco Giampaolo, senza tralasciare opzioni a sorpresa, come quella dello svizzero Maurizio Iacobacci, tecnico del Lugano, oppure quelle “di grido”, quali almeno da giocatori, sono stati Patrick Vieira (unica esperienza da tecnico al Nizza) e Andrea Pirlo, al cui proposito radio mercato racconta di una proposta doriana, non ritenuta convincente dall’ex juventino.

Per quanto concerne i giocatori, il nome in uscita più gettonato, è quello di Mikkel Damsgaard (col Tottenham dell’ex Roma, Paulo Fonseca in pole), mentre – forti del fatto che lo stesso Stefano Capozucca ha parlato di richiesta della Samp per Giovanni Simeone – in Sardegna ipotizzano i cartellini, non solo di Maya Yoshida e Jakub Jankto, ma anche di Federico Bonazzoli, offerti dal Doria come contropartita… e di conguagli cash nessuno parla, ma – ditemi voi – se uno scambio del genere potrebbe essere effettuato alla pari… Senza contare che davanti, la Samp può contare su Quagliarella, Gabbiadini, Torregrossa, oltre a La Gumina (cui si cercherà una sistemazione per non svalutare il capitale con ulteriori panchine) ed i giovani Prelec e Di Stefano, le cui prestazioni in Primavera meriterebbero quanto meno una valutazione in sede di ritiro precampionato.

Altri nomi dati in orbita Samp? Di nuovo Federico Fazio (che anche l’Hellas di Di Francesco avrebbe chiesto alla Roma) e Matteo Ricci, nel mirino anche della Lazio.