Sampdoria, il papabile è Alessio Dionisi

Genova. Una slavina di nomi, come papabili mister della Sampdoria (Marco Giampaolo, Vincenzo Italiano, Luca Gotti, Paolo Zanetti, Roberto D’Aversa, Fabio Liverani, Walter Mazzarri, Beppe Iachini, Dejan Stanković , Siniša Mihajlović)… talvolta, poi, quando la valanga sembra terminata, scende a valle un ultimo masso… e come spesso accade “chi entra papa nel conclave, ne esce cardinale”…

Chiaro il significato del proverbio… finché non avremo il comunicato ufficiale, non si può esser certi di nulla, anche se oggi, il principale indiziato sembra essere Alessio Dionisi… il cui avvento sulla panchina della Sampdoria è tuttavia ostacolato dal vento in prora, rappresentato dal contratto che il tecnico di Abbadia San Salvatore (Siena) ha in essere con l’Empoli, da lui appena portato agli onori della Serie A e non intenzionato a lasciarlo andare (senza contare la concorrenza della Lazio).

Questo è il bello del mondo del calcio, che consente ad un tecnico valido di scalare “categorie” (2017/18 Fiorenzuola in Serie D; 2018/19 Imolese in Serie C; 2019/20 Venezia in Serie B, stessa serie dell’Empoli nel campionato vittorioso appena compiuto ed ora destinato alla massima serie, con squadra da scegliersi.

Andrà bene per la Samp? ¿Quién sabe?, se vogliamo citare un film western del 1966 con Gian Maria Volonté, nei panni del messicano ‘Chuncho’ difensore del ‘pueblo’… Quando si lascia la strada vecchia (Ranieri), per la nuova, i rischi sono insiti nella scelta… ma è pur vero (restando ai proverbi), che ‘chi non rischia, non rosica’…

Tecnico nuovo (giovane) prevede anche una rosa di ‘sbarbati’? Probabile… ecco perché radiomercato riporta i nomi di Piero Martin Hincapié Reyna, difensore centrale ecuadoriano di piede mancino, un 2002 del Talleres, team argentino di Cordoba e di Anthony Partipilo, attaccante meno giovane (è un ’94) della Ternana, oltre a quello di Richard Rafael Sánchez Guerrero (1996), centrocampista dell’America (Città del Messico) e della nazionale del Paraguay, per non parlare del 32enne difensore centrale tunisino Aymen Abdennour, che gioca in Qatar nell’Umm-Salal, con un passato di tutto rispetto soprattutto in Francia (Tolosa, Monaco, Marsiglia), ma anche in Spagna (Valencia) e da giovane anche nel Werder Brema.

Questo sembra prospettarsi all’orizzonte… mentre intanto, nel concreto, la Samp issa a bordo il rinnovo di Fabio Quagliarella… Scommettiamo che timbrerà il cartellino del 100esimo goal, in maglia blucerchiata, subito in avvio di campionato e che andrà ancora in doppia cifra?