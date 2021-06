Sammargheritese, Genoa, Entella e Torino partecipano alla 1ª Coppa Primavera

Santa Margherita Ligure. L’ACD Sammargheritese 1903, con il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure, organizza, domenica 13 giugno, nell’accogliente struttura del campo sportivo “Eugenio Broccardi”, un quadrangolare di livello, che prevede la partecipazione di Genoa CFC U16, Torino FC U16, Virtus Entella U16 e Sammargheritese U17.

Il torneo, che vuole mettere in evidenza la sinergia vincente tra sport e territorio, prenderà il via alle ore 9.30 con la disputa della prima gara tra Genoa e Sammargheritese, mentre alle 11.30 sarà la volta di Torino-Entella.

Dopo la pausa pranzo, si riprenderà a giocare alle ore 16, con la disputa valevole il 3° posto ed a seguire la finalissima, che designerà la squadra vincente. Nel caso i tempi regolamentari finissero in parità, si farà ricorso ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Ci saranno premi per tutti gli atleti, verrà consegnata una targa ricordo per i quattro mister: Gabriele Gervasi (Genoa), Luca Laudisi (Entella), Roberto Fogli (Torino) e Fabio Barabino (Sammargheritese), mentre la simpatica novità è rappresentata dal fatto che al termine di ogni gara i tecnici dovranno indicare i due giocatori avversari che si saranno messi in evidenza.

“Intento della società orange è quello di far diventare il torneo, negli anni, sempre più competitivo ed a tal scopo la Samm non ha lesinato energie per far si che tutto proceda per il meglio – afferma il responsabile organizzativo Roberto Varlani – voglio ringraziare, a nome di tutta la società, i responsabile dei settori giovanili professionistici Michele Sbravati (Genoa), Manuel Montali (Entella) e Massimo Bava (Torino) per la grande disponibilità, per noi si tratta di una esperienza unica ed allo stesso tempo una proficua sinergia sportiva”.

La locandina del torneo