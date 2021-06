Rugby, tre incontri ed un triangolare: il programma del weekend

Genova. Il movimento rugbistico ha subìto un forte scossone, questo è certo. In questi lunghissimi sedici mesi la pandemia che ha sconvolto il mondo intero non poteva risparmiare le attività sportive, e così anche il rugby che ci si augura da settembre ricomincerà a svolgere la consueta attività, dai classici campionati dalla Top 10 a tutte le altre categorie.

La ripresa è attesa soprattutto dal settore giovanile, e proprio da queste categorie si è potuto apprezzare una incoraggiante risposta alla proposta della Federugby, con diretta organizzazione dai Comitati territoriali, che hanno strutturato e portato avanti l’organizzazione dell’attività facoltativa.

Se pur limitatamente in questo breve periodo che copre il mese di giugno, si è comunque arrivati a sviluppare tre programmi per gli altrettanti fine settimana da dedicare alla palla ovale locale. Dopodomani sera saranno in campo due squadre seniores sul terreno spezzino del Denis Pieroni, mentre al Carlini Bollesan proprio gli Under 16 del levante, ma al mattino, se la vedranno con il CUS Genova.

Under 14 in prima fila invece domani pomeriggio con addirittura un triangolare fra gli Under 14 di CUS Genova, Province dell’Ovest e CFFS Vespe di Cogoleto, ed un ulteriore test a Sant’Olcese fra gli Amatori Genova e lo Spezia.

Intanto l’altro ieri sera al Pino Valle di Imperia si sono disputati due confronti fra le formazioni locali ed il Savona, all’esordio in questa particolare saltuaria attività.

Di seguito programma e risultati.

Seniores maschile (domenica)

R.C. Spezia – Amatori Genova (Stadio Denis Pieroni di La Spezia ore 17 arbitro Jamal Kamili, giudici di linea Igor Balducci e Mauro Banchero)

Under 16 maschile (domenica)

CUS Genova – R.C. Spezia (Stadio Carlini Bollesan di Genova ore 10,30 arb. Ivano Cassinelli)

Under 14 maschile (sabato)

Amatori Rugby Genova – R.C. Spezia (Oval Stadium di Sant’Olcese ore 17,00 arb. Igor Balducci)

“triangolare” CUS Genova – Province dell’Ovest – CFFS Vespe Cogoleto (Stadio Carlini Bollesan di Genova ore 17,00 arbitri Matteo Anselmi e Mauro Banchero)

Under 16 maschile (anticipo terza giornata)

Union Riviera – Savona 0/38

Under 14 maschile (anticipo terza giornata)

Imperia – Savona 74/7