Rugby, due successi in trasferta per l’Amatori Genova

Genova. Per l’attività facoltativa ci avviciniamo alle ultime battute. Con l’avvento della stagione estiva, e le inevitabili giornate afose, diventa sempre più difficile trovare spazi e momenti adatti alla pratica del rugby.

Importante in ogni modo era riportare la palla ovale sul campo, ed in effetti si è praticato il rugby in modo classico su quasi tutti i campi regionali, sia con squadre seniores che giovanili e in parte anche femminili. I punteggi segnalati degli stessi test sono ovviamente puramente indicativi e, naturalmente, non sono state composte classifiche.

In quest’ultimo fine settimana di giugno, il primo estivo, si è giocato a rugby alle estremità della regione ligure, a dimostrazione che la palla ovale conserva sempre ampie tradizioni sia nel levante che nell’estremo ponente.

Di seguito i risultati.

Seniores maschile

Union Rugby Riviera – Amatori Genova 12/31

RC Spezia – Province dell’Ovest 22/14

Under 16 maschile

RC Spezia – Amatori Genova 0/48