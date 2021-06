Rubano un furgone e scippano un’anziana, due 14enni fermati dalla polizia

Genova. Hanno rubato il furgone di un commerciante in via Cerruti, a Sestri Ponente, e lo hanno utilizzato per braccare un’anziana e derubarla della borsetta, in via Molteni, a Sampierdarena. Non stiamo parlando di due criminali efferati ma di due ragazzini di 14 anni, fermati dalla polizia.

I fatti sono avvenuti ieri mattina. Una volante, allertata dalla sala operativa dell’avvenuto furto del furgone, ha immediatamente iniziato le ricerche rintracciando il veicolo rubato in piazza Montano.

Immediatamente gli operatori hanno sbarrato la strada al mezzo per evitare di proseguire la corsa e i due giovani, alla vista degli operatori, hanno tentato di fuggire scappando a piedi ma sono stati bloccati dai poliziotti.

Nel frattempo, sulla linea di emergenza 112 è arrivata la chiamata di un’anziana signora che ha denunciato lo scippo della sua borsetta da parte di un adolescente poi scappato a bordo di un furgone bianco.

Gli agenti hanno trovato all’interno dell’abitacolo tutti gli oggetti contenuti nella borsetta descritti dell’anziana – trasportata in ospedale al Villa Scassi per dolori alla schiena ed al dito della mano a causa dello strappo subito – e glieli hanno riconsegnati.

I due ragazzini sono stati affidati agli assistenti sociali e accompagnati presso una comunità.