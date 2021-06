Rotonda di Carignano, l’assessore Cenci risponde alle critiche: “Nessuna cementificazione, ma più verde pubblico”

Genova. «Nessuna cementificazione, nessun parcheggio perso per il quartiere e nessun nuovo supermercato, ma più verde pubblico e spazi da vivere per la delegazione», lo puntualizza l’assessore all’Urbanistica del Comune di Genova Simonetta Cenci all’indomani del voto favorevole del consiglio comunale all’aggiornamento al PUC che consente di avviare la riqualificazione degli spazi urbani pubblici della Rotonda di Carignano, e a ruota dei tanti commenti sfavorevoli all’iniziativa arrivati dal quartiere, dalle associazioni di categoria e dall’opposizione.

Come era già noto la direzione Patrimonio del Comune di Genova, a seguito di bando ad evidenza pubblica, ha già selezionato il soggetto attuatore della riqualificazione. La società Pix Development Srl che si è aggiudicata la selezione per il relativo avviso pubblico di manifestazione di interesse, ha presentato un progetto volto a restituire al quartiere e alla città un nuovo affaccio, ampliando l’area del Belvedere del Piazzale San Francesco d’Assisi, riqualificando lo spazio pubblico di notevole pregio paesaggistico e inserendolo in un contesto architettonico capace di valorizzarne le caratteristiche. Ieri il consiglio comunale, ha approvato la delibera per la concessione del diritto di superficie di 90 anni.

“A fronte di oltre 9.600 mq di spazi urbani pubblici completamente rigenerati, di cui circa 6.000 destinati a verde pubblico – si legge nella nota del comune – il progetto prevede di inserire alla quota di corso Saffi attività economiche a servizio del quartiere quali una media struttura di vendita di generi non alimentari ed una di generi alimentari per trasferimento, al fine di non incrementare il numero delle attività già presenti in città”.

«Voglio rassicurare i residenti sul fatto che non ci sarà una alcuna perdita di posti auto nella zona, che nessuno ha mai pensato di mettere in discussione e che non rientra in nessuna ipotesi progettuale. Anzi, il piano prevede la realizzazione di 80 nuovi posti auto in aggiunta agli esistenti. Con questo restyling – dichiara l’assessore all’Urbanistica Simonetta Cenci – intendiamo restituire al quartiere di Carignano e a tutti i cittadini genovesi uno spazio abbandonato da decenni. Sarà il degno completamento del nuovo fronte mare di levante della città. Avviamo ora un percorso nel quale l’Amministrazione coinvolgerà i cittadini, il Municipio e le associazioni di categoria per contemperare e soddisfare le esigenze e gli interessi di tutti, attraverso un progetto importante con cui valorizzare tutta Carignano dal punto di vista estetico e funzionale».