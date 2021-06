Rotonda di Carignano, il Civ sulle barricate: “Un centro commerciale sotto casa, andremo al Tar”

Genova. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle due delibere che di fatto danno il via libera al progetto di costruzione di due nuovi spazi commerciali nelle aree della Rotonda di Carignano, il fuoco della polemica è diventato un incendio: il Civ del quartiere alza le barricate, promettendo battaglia “a muso duro”, a incominciare da un ricorso al Tar in fase di valutazione in queste ore.

“Ci metteranno un centro commerciale sotto casa – spiega Marco Iacono, presidente del Civ Carignano che consorzia circa 60 attività commerciali del quartiere – in uno spazio pubblico regalato di fatto ad un privato per fare il proprio business. Questo non è quello di cui ha bisogno il quartiere: nel 2020 avevamo avuto rassicurazioni dall’allora assessore al patrimonio e Vice Sindaco Balleari sul fatto che ci sarebbero state solo attività di vicinato, invece oggi abbiamo un progetto con due grandi spazi commerciali che prosciugheranno il tessuto commerciale di tutto il quartiere“.

Un fiume in piena Iacono quando ai microfoni di Genova24 commenta le decisioni dell’amministrazione civica: “Tutto fumo negli occhi per i residenti quello di creare del verde su dei tetti, per creare spazi verdi non serve cementificare o vendersi alla grande distribuzione, bastava bonificare l’area e costruire campetti, giardini, area cani, anche eventualmente del commercio di vicinato”. Le perplessità sono anche per le modalità con cui si è arrivati a questo progetto: “Nessuno ci ha mai interpellato, e ci devono spiegare come hanno fatto a fare un progetto da 13 mila metri quadrati su un bando uscito in piena estate durato il minimo possibile in termini di legge”.

A Carignano al momento sono già presenti cinque supermercati, quello previsto dal progetto sarebbe il sesto, il più grande: “Certo si parla dello spostamento di licenza, ma è uno spostamento che comprende tutta l’area comunale, quindi quello che arriverà non sappiamo quale sostituirà, sicuramente da un altro quartiere dove la rendita oggi è minore“.

Promette quindi battaglia, il Civ, in attesa che si capiscano i dettagli dell’operazione, visto che del secondo locale commerciale da 750 metri quadrati al momento non si conosce la destinazione: “E’ stato cambiato il Puc come fosse un’ordinanza qualsiasi, non vedo tutto ciò democratico ed eticamente corretto, andremo a muso duro contro questo progetto, anche soli”. Nelle prossime ore, quindi, saranno fatte tutte le valutazioni necessarie per intraprendere la via del ricorso al Tar della Liguria. La battaglia è appena iniziata.