Ristoranti, il governo chiarisce: “Limite di quattro persone a tavola anche in zona bianca”

Liguria. In zona bianca – fascia che la Liguria dovrebbe raggiungere dal 7 giugno – e, a maggior ragione, in zona gialla al ristorante rimane il limite di quattro persone a tavola.

Il ministero della Salute ha specificato con una circolare che nel decreto approvato aprile questa regola è stata confermata. Quindi niente tavolate e neppure reunion con più di quattro persone, a meno che non siano familiari o conviventi, allo stesso tavolo, cosa che sembrava possibile da alcune interpretazioni dei vari decreti e dpcm.

In realtà il meccanismo è presto spiegato: poiché nel decreto sulle riaperture approvato a maggio non ci sono nuove disposizioni quella norma resta in vigore, come chiarito dall’Ufficio legislativo.

“In zona gialla e in zona bianca quando si sta nel locali pubblici seduti a tavola si può stare massimo in quattro persone a meno che non si tratti di conviventi o di un nucleo familiare”, si leggeva nella misura ancora valida.

Rimane però ancora un’incognita: il dubbio da sciogliere riguarda i banchetti: non è infatti chiaro se in questo caso, essendo obbligatorio il pass verde, sarà invece consentito organizzare i tavoli con un numero maggiore di persone