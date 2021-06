Ripascimento della spiaggia di Voltri, Piciocchi: “Fine lavori entro metà giugno”

Genova. “Ho presentato un articolo 54 per conoscere quali siano le cause del ritardo del rifacimento della spiaggia di Voltri. Dopo la terza estate che si ripete lo stesso problema, i voltresi hanno il dubbio di essere cittadini di serie b rispetto alle spiagge del levante. Questo disagio va superato quanto prima velocizzando i tempi delle operazioni di recupero della spiaggia, nell’interesse di tutta la città”. Lo dice in una nota Lorella Fontana capogruppo della Lega al comune di Genova.

L’assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi ha risposto che entro la prossima settimana i lavori saranno ultimati. “Il ripascimento è partito in ritardo così come accaduto anche in alcune spiagge del Levante cittadino – spiega l’assessore – le tempistiche delle operazioni erano dovuta alla situazione meteo che fino a pochi giorni fa non permetteva di iniziare i lavori senza il rischio che qualche colpo di mare portasse via il materiale”.

“I tecnici esperti hanno spiegato che non si può completare il lavoro quando è presente il rischio di mareggiate – ha continuato l’assessore – ho chiesto comunque di accelerare i lavori ed entro la prossima settimana, se non ci saranno problemi legati al meteo, il ripascimento verrà completato” conclude Piciocchi.