Rientri e cantieri, code sul nodo autostradale genovese e sulla riviere

Genova. Cantieri, rientri e spostamenti di pendolari: questo lunedì mattina è caldo anche sul fronte del traffico autostradale sul nodo genovese e sulle riviere. Questa la situazione.

A26 Voltri Gravellona Toce.

La situazione più pesante: coda di cinque chilometri tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. Altri tre chilometri di coda in direzione opposta.

A12 Genova Livorno

Al momento sono segnalati due chilometri di coda tra Chiavari e Rapallo per lavori in direzione del capoluogo ligure, oltre a due chilometri sempre per cantieri tra Rapallo e Nervi. In direzione opposta, coda di un chilometro tra Nervi e Recco, ancora per lavori.

A10 Genova Ventimiglia.

Ancora in zona urbana, coda di un chilometro tra Pra’ e il bivio per la A26: anche qui i cantieri ne sono la causa. Così come le code all’altezza del bivio A10/A26 provenendo da Ventimiglia. Code per lavori anche all’altezza della complanare di Savona e tra Albisola e Savona.

A7 Genova Milano.

Qui abbiamo, a causa di un mezzo in avaria, una coda di due chilometri tra Busalla e il bivio A7/A12. Per lavori invece coda di un chilometro tra Bolzaneto e Busalla in direzione nord.