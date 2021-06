Riapre fino a settembre il parco acquatico Le Caravelle, Costa: “Ogni anno una novità”

Ceriale. “Domani ripartiamo. Fino a settembre saremo aperti con molta allegria e molta voglia di divertirci. Le nuove attrazioni saranno operative dalla prossima settimana”. A dirlo è il nuovo proprietario de Le Caravelle Beppe Costa, presidente e amministratore delegato di Costa Edutainment.

Nuovi scivoli e area bambini totalmente rifatta con un’isola totalmente per bambini tra le principali novità. “Il nostro target – spiega Costa – sono le famiglie con bambini piccoli e quindi abbiamo iniziato a lavorare per loro, che saranno gli utenti del futuro”. Senza trascurare però l’attenzione al verde: “Abbiamo lavorato molto su questo aspetto che è una delle ricchezze del parco. Qui ci si diverte in totale sicurezza, in maniera totalmente sana e nel verde che aiuta clima e umore”.

La direzione del parco acquatico ha lavorato alacremente per adeguare strutture e attrazioni alle ultime disposizioni anti-Covid: “Ovviamente adotteremo misure precauzionali – rarssicura Costa -. Tavoli e lettini distanziati, cartelloni e infografiche per ricordare i comportamenti da mantenere. Ma la cosa più importante è il fatto che i ragazzi siano coscienti dell’importanza di mantenere comportamenti corretti. La capienza del parco è inferiore a quella che risulterebbe minima in base alla normativa. Vogliamo che i visitatori abbiamo sensazione di sicurezza e la trasmettano all’esterno”. Come sempre, la pulizia e l’igiene di piscine ed attrazioni sarà garantita dall’uso di cloro, un efficace virucida in grado di eliminare ogni traccia di virus e, soprattutto, di coronavirus.

“Don’t stop me now” è lo slogan di questa estate 2021 che riassume l’ottimismo trasmesso dal proprietario del parco che vuole lasciarsi questo periodo alle spalle e ripartire: “Le prenotazioni alberghiere di luglio e agosto sono ottime in tutta la Liguria. Qui abbiamo Il Villaggio di Ciribi. Rispetto all’anno scorso stiamo andando sicuramente meglio, ma anche rispetto a due anni fa stiamo andando bene, la gente ha voglia di fare vacanza, ha soldi da spendere. Ha voglia di uscire e in sicurezza. Un villaggio turistico con bungalow aiuta a restare in sicurezza. Speriamo sul fronte degli spostamenti – aggiunge fiducioso Costa -. L’anno scorso i problemi di traffico hanno limitato il lavoro delle strutture, speriamo che quest’anno le cose vadano meglio”.

Non solo il presente ma anche uno sguardo in avanti: “Il futuro? Credo che per crescere serva innovare e investire, creando o migliorando luoghi – aggiunge Costa -. Ogni anno faremo qualcosa di nuovo per innovare. Ci sono aree libere da conquista con le attrazioni. Il brand delle Caravelle è molto forte e bisogna continuare a farlo crescere. La squadra è ottima e la ringrazio per il lavoro fatto in questo inverno così duro. Avremmo voluto aprire prima, la nostra stagione è di 100 giorni e lo scorso anno abbiamo lavorato per il 60 per cento del tempo”.

Nei giorni scorsi è stato messo online il nuovo sito internet, contemporaneamente al lancio della consueta campagna abbonamenti stagionali che sta dando ottimi risultati. E’ stata rinnovata anche l’offerta enogastronomica all’interno del parco, che unisce ai prodotti tipici anche un’attenzione alla riduzione dell’uso della plastica monouso. I biglietti d’ingresso, invariati rispetto allo scorso anno, possono essere acquistati all’ingresso del parco al costo di 25 euro l’intero e 20 euro il ridotto per ragazzi di statura compresa tra mt. 1.00 e mt. 1.40. I bambini fino a 99 centimetri entrano sempre gratis. Chi acquista un biglietto online (scelta consigliata, proprio per evitare assembramenti alle biglietterie fisiche all’ingresso del parco) potrà usufruire di un prezzo agevolato. “Le Caravelle” sono aperte dalle 10 alle 18.30, tutti i giorni, dal 12 giugno.