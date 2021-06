Reddito di cittadinanza, boom in Liguria nel primo semestre 2021: raggiunti i livelli di tutto il 2020

Genova. “Da gennaio fino allo scorso maggio in Liguria sono stati 29.210 i nuclei familiari che hanno percepito almeno una mensilità del reddito di cittadinanza per un totale di 58.911 persone coinvolte: un autentico boom”, secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa.

Il dato emerge dal report nazionale pubblicato dall’Osservatorio dell’Inps, numeri importanti considerato che in questi primi cinque mesi del 2021 praticamente sono stati raggiunti i livelli relativi a tutto il 2020.

Infatti lo scorso anno, da gennaio a dicembre, erano stati 29.639 i nuclei interessati per un totale di 62.074 cittadini. Cresciuto in questo avvio dell’anno anche l’importo medio mensile erogato che si attesta nel 2021 a 532,36 euro mentre nel 2020 era 519,40 euro.

Mentre i nuclei percettori di almeno una mensilità della pensione di cittadinanza in Liguria sono stati da gennaio ad oggi 4.343, anche in questo caso siamo già praticamente agli standard dell’intero 2020 quando furono in tutto 4.597.