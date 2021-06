Recruiting day online dedicato alla grande distribuzione organizzata, ultima chance per partecipare

Genova. Sono aperte fino a domani le iscrizioni per il nuovo appuntamento di selezione online “IncontriAMO la GDO” dedicato al settore della grande distribuzione organizzata al fine di promuovere e facilitare l’incontro tra gli operatori del settore e i potenziali candidati. L’evento organizzato dal Centro per l’Impiego della Valbisagno avrà luogo sulla piattaforma regionale FormazioneLavoro a questo link i prossimi 17 e 18 giugno.

Appartengono alla GDO catene di supermercati, ipermercati, discount che vendono prodotti al dettaglio sia food (alimentari, scatolame e freschi) che no food (prodotti per la casa, igiene della persona, pet care, tecnologia/informatica, tempo libero).

I profili professionali ricercati che operano nel settore sono numerosi e vari, tra cui: addetti al riassortimento, scaffalisti, addetti alle casse, addetti alle vendite, magazzinieri, addetti all’inventario, addetti alle consegne, figure specializzate, capi area, capi reparto, responsabili e direttori.

Nelle due giornate i candidati potranno visualizzare le aziende partecipanti, i profili che ricercano e candidarsi agli annunci pubblicati.

“Proseguono periodicamente gli appuntamenti in Liguria delle giornate del reclutamento: l’obiettivo è di promuovere l’incontro tra domanda e offerta nel settore della grande distribuzione organizzata, offrendo ad aziende e lavoratori una ‘vetrina’ e spazi di incontro virtuali – afferma l’assessore al Lavoro e Politiche attive dell’Occupazione Gianni Berrino – I risultati ottenuti nei precedenti appuntamenti della Spezia e Chiavari sono stati ottimi, con in totale quasi un migliaio di candidature per oltre cento annunci di lavoro, tanto è vero che in autunno organizzeremo altri eventi analoghi”.