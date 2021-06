Recco, ok al progetto di rotatoria in via Roma per ridurre il traffico verso l’autostrada

Recco. È arrivato l’ok da parte della conferenza dei servizi al progetto definitivo per la realizzazione della rotatoria che renderà più scorrevole il traffico da e per il casello dell’A12 a Recco. La nuova rotatoria costituisce la contropartita pubblica più rilevante ottenuta dall’accordo firmato tra il Comune di Recco e il gruppo Sogegross-Basko per la realizzazione di un supermercato nella zona proprio accanto al campo da rugby.

Intorno allo stesso tavolo si sono seduti la Società Autostrade, il Comune di Recco, Anas, Regione e Città Metropolitana deliberando in favore della rotonda che consentirà di trasformare in un sistema viario unico i due incroci all’altezza dello svincolo autostradale.

Oltre alla risistemazione della viabilità al contorno, l’opera prevede l’esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idraulico del torrente Recco attraverso la sostituzione del ponte carrabile (e della passerella pedonale) a due pile che poggiano nell’alveo del corso d’acqua, tra via Pisa e via Roma, risalente agli anni Sessanta, con due ponti carrabili a una sola campata, uno per direzione di marcia.

“Si tratta di un’opera attesa da tempo che avrà positive ricadute sulla viabilità e otterrà una sensibile mitigazione del rischio idraulico in un tratto di strada strategico per la città. Oltre alla necessità di regolare lo svincolo autostradale”, commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’urbanistica Enrico Zanini.

La normativa commerciale su base nazionale consente l’apertura di medie strutture di vendita, al di sotto dei 1500 metri, dietro il pagamento di oneri di urbanizzazione tabellare, che in questo caso sono di circa 400mila euro. “Attraverso un’intesa con la società proponente abbiamo stabilito di trasformare gli oneri di urbanizzazione in una rilevante contropartita pubblica”, sottolineano sindaco e assessore.

Il costo complessivo dell’opera è di circa 2 milioni di euro.